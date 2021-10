Va al Pronto Soccorso per un mal di stomaco, muore in sala d'attesa

FELTRE - Va al pronto soccorso per un dolore allo stomaco che non lo lasciava in pace.



Dopo essere stato visitato, non gli sarebbero stati fatti degli esami approfonditi. E, dopo circa cinque ore, è morto in sala d'attesa mentre lo stavano dimettendo.

Si è spento così F.G., 62 anni, veneziano di Spinea. L’episodio è accaduto al Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Maria del Prato di Feltre domenica pomeriggio. Non sembra che il decesso sia stato causato da una lacerazione dell'aorta.



Ma per avere la certezza delle cause sarà necessario attendere l'autopsia. La procura di Belluno ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Sul registro degli indagati i medici del pronto soccorso. L'esame autoptico sarà eseguito venerdì in ospedale a Portogruaro. OT