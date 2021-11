Va al mercato e spende 38.000 euro per un grosso granchio

GIAPPONE - Ha sborsato 5 milioni di yen, che equivalgono a 38.000 euro, per un granchio delle nevi gigante. Un raro esemplare, prelibato, che però non era mai stato acquistato per una cifra così alta. E’ accaduto al mercato di Kanazawa, in Giappone, dove si è tenuta un’asta per questo enorme crostaceo.

Ad aggiudicarselo per l’esorbitante cifra è stato lo chef di un ristorante del posto. Chi vorrà mangiarlo, dovrà probabilmente tirare fuori altri milioni di yen, ma il cuoco ha dichiarato ai giornali locali che il suo gesto è stato anche un segno di gratitudine per i pescatori che durante la pandemia hanno attraversato un periodo difficile.

OT