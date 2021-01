Va ad acquistare la calza della befana per la nipotina e si sente male: Paola Campion è morta ieri

VITTORIO VENETO – L’improvvisa emorragia cerebrale mentre il 5 gennaio si trovava al supermercato per acquistare la calza della befana per l’amata nipotina, poi il ricovero nell’ospedale di Conegliano, quindi il trasferimento al Ca’ Foncello di Treviso. E ieri, 11 gennaio, il decesso avvenuto quando ormai non c’era più alcuna speranza per Paola e i suoi famigliari hanno acconsentito all'espianto dei suoi organi.

Si è spenta a 59 anni Paola Campion. «Lucida e vitale, è vissuta per l’amore della famiglia» dicono il marito Danilo Garatti, titolare di un’attività di autotrasporto a Costa, e i figli Omar (titolare di una palestra in città) e Rudy. Il funerale si terrà giovedì alle 15.30 nella chiesa di Costa, dove mercoledì alle 20 verrà recitato il rosario. Poi Paola riposerà nel cimitero di Sant’Andrea.

«Mia moglie – ricorda il marito Danilo – stava bene, poi l’improvvisa emorragia cerebrale il 5 gennaio mentre era al supermercato. Mi ha telefonato dicendomi che non si sentiva bene, che aveva un formicolio alle mani. Mi ha chiesto di entrare nel supermercato, io ero fuori in auto, per aiutarla con le borse. Quando l’ho raggiunta, mi ha detto di temere che quelli fossero i sintomi di un ictus. È stata portata subito all’ospedale di Conegliano, quindi a Treviso». Qui è subentrata la morte cerebrale.

I medici hanno chiesto alla famiglia Garatti di poter espiantare gli organi della 59enne e marito e figli hanno acconsentito. «Sappiamo – dice il marito – che i suoi organi hanno ridato la vita ad altre persone. Paola aveva sempre il sorriso, era una persona che rassicurava gli altri, una donna squisita». Originaria di Biella, era casalinga: si dedicava al marito, ai figli e all’adorata nipotina.