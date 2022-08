Usa, Trump interrogato oggi a New York per frode fiscale

NEW YORK (STATI UNITI) - L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump sarà interrogato oggi presso la procura generale di New York nell'ambito del processo a suo carico per frode fiscale. Lo riferiscono la Cnn e l'Abc citando fonti ben informate e lo conferma lo stesso Trump sui social media. La deposizione prevista per luglio era stata rinviata dopo la morte dell'ex moglie di Trump, Ivanka.

''A New York City stasera. Vedrà il procuratore generale razzista di New York domani, perché continua la più grande caccia alle streghe nella storia degli Stati Uniti! La mia grande compagnia, e io, veniamo attaccati da tutte le parti. Banana Republic!", ha scritto Trump sul suo social media, Truth Social. Due dei figli adulti dell'ex presidente, Donald Trump Jr. e Ivanka Trump, sono già stati ascoltati nell'ambito dell'indagine civile, affermano le fonti.

La deposizione arriva in un momento particolarmente delicato per Trump. Due giorni fa, mentre si trovava nel suo golf club nel New Jersey, l'Fbi ha perquisito la sua casa in Florida nell'ambito di un'indagine sul materiale sensibile che Trump ha preso quando ha lasciato la Casa Bianca.