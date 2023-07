Usa, tre sparatorie e 12 morti nel giorno dell’Indipendenza: ucciso anche un minorenne

Il giorno dell'Indipendenza negli Stati Uniti, una delle festività più amate e attese, è stato funestato dalla violenza delle armi da fuoco, con tre tragiche sparatorie che hanno causato la morte di 12 persone e numerose ferite. Questi episodi di violenza hanno sconvolto diverse aree del Paese, trasformando il 4 luglio in una giornata di lutto e rabbia.



La prima sparatoria ha colpito diverse zone di Philadelphia, dove cinque persone sono state uccise e altre quattro sono rimaste ferite. Le autorità hanno prontamente arrestato un individuo che indossava un giubbotto antiproiettile e sembra abbia sparato indiscriminatamente, senza un chiaro obiettivo. La polizia ha successivamente recuperato un fucile, una pistola e altri caricatori di munizioni in un vicolo nelle vicinanze. Si è poi scoperto che il colpevole utilizzava un fucile d'assalto Ar-15, capace di sparare centinaia di colpi in pochi minuti. Il sindaco Jim Kenney ha espresso frustrazione e indignazione per la tragica strage.



Poco dopo, la cittadina di Fort Worth, in Texas, è stata teatro di un altro spaventoso episodio di violenza armata, in cui almeno tre persone hanno perso la vita e altre otto sono rimaste ferite in un parcheggio poco prima della mezzanotte. Al momento dell'intervento della polizia, il quartiere di Como, dove si è verificata la sparatoria, era affollato da numerose persone.



Questi eventi hanno portato il totale delle sparatorie registrate negli Stati Uniti dall'inizio dell'anno a 339, con una media di quasi due al giorno. Questo allarmante dato ha suscitato una ferma reazione dal presidente Joe Biden e dalla First Lady Jill Biden, che hanno espresso il loro cordoglio per le vittime e la loro preoccupazione per la violenza armata nelle comunità del Paese. Biden ha anche lanciato un monito ai Repubblicani affinché adottino misure più rigorose sul controllo delle armi.



La festività dell'Indipendenza, solitamente dedicata alla gioia e alla celebrazione della nazione, si è trasformata in un triste ricordo di vite perdute e di un problema sociale che continua a persistere. Mentre gli americani cercano di elaborare questi dolorosi eventi, l'urgenza di trovare soluzioni per porre fine alla violenza delle armi da fuoco è diventata sempre più pressante. L'intera nazione si unisce nel desiderio di un futuro in cui questi tragici episodi appartengano al passato e in cui tutti possano vivere in sicurezza e serenità.