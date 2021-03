Usa, sparatorie a Virginia Beach: 2 morti e almeno 8 feriti

USA - Ancora sparatorie negli Stati Uniti. Due persone sono rimaste uccise e almeno otto ferite in diverse sparatorie che si sono avute la notte scorsa a Virginia Beach, cittadina costiera della Virginia. La polizia ha riferito che una pattuglia è intervenuta dopo aver sentito "diversi colpi d'arma da fuoco" trovando "diverse" persone colpite in una zona turistica sul lungomare.

Secondo il comunicato gli agenti hanno aperto il fuoco e ucciso un sospetto dopo aver sentito altri colpi d'arma da fuoco poco distanti. L'altra vittima è una donna, rimasta uccisa in un'altra sparatoria, che si è svolta sempre nella zona. "Quello che abbiamo davanti è una situazione caotica, una notte caotica sulla spiaggia con tante diverse scene del crimine", ha detto il portavoce della polizia locale, precisando che sono in corso le indagini.

Le sparatorie di Virginia Beach arrivano mentre nel Paese è stato riaperto il dibattito sulla violenza delle armi e la necessità di leggi per controllarne la vendita dopo le stragi di Atlanta e Boulder in cui sono state uccise in tutto 18 persone.