Usa, sparatoria in un supermercato della Virginia: 7 morti

USA - E' di sette morti, tra cui l'assalitore, il bilancio della sparatoria avvenuta in un supermercato Walmart di Chesapeake, la seconda città più grande della Virginia. Lo riferiscono i media americani, citando fonti della polizia locale, secondo le quali il bilancio sarebbe stato ancora più pesante senza il rapido intervento degli agenti. Ad aprire il fuoco un uomo, verosimilmente il direttore del centro commerciale, che dopo aver sparato ha puntato l'arma contro se stesso e si è tolto la vita. I feriti sarebbero numerosi, a quanto reso noto finora sull'attacco, avvenuto intorno alle 22 ora locale. Attacco che arriva a pochi giorni da quello compiuto in Colorado, dove un uomo armato ha aperto il fuoco in una discoteca Lgbt uccidendo cinque persone e ferendone altre 25. Nel 2019 in un attacco contro la comunità messicana in un supermercato Walmart di El Paso furono uccise 22 persone.