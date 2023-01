Usa, sparatoria a Monterey Park in California: diverse vittime

STATI UNITI - Sparatoria a Monterey Park, nella contea di Los Angeles, nella notte. Secondo quanto scrive il Los Angeles Times, citando comunicazioni interne della polizia, vi sono diverse vittime. A sparare, secondo testimoni oculari, sarebbe un uomo con un fucile e diversi caricatori di munizioni. La sparatoria sarebbe iniziata in una discoteca della zona, vicino al posto in cui erano in corso celebrazioni per il capodanno cinese, dopo le dieci di sera (ora locale).