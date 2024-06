Usa, sparatoria in Arkansas: 3 morti e 10 feriti

Tre persone sono morte e altre 10 sono rimaste ferite in Arkansas dove un uomo è entrato in un negozio di alimentari e ha sparato. Lo ha riferito il comandante della polizia Mike Hagar spiegando che anche due agenti sono rimasti feriti nella sparatoria avvenuta nel al Mad Butcher di Fordyce a sud di Little Rock.



Alcuni delle persone sopravvissute sono in condizioni ''estremamente critiche'', ha detto Hagar. L'omicida, Travis Eugene Posey di 44 anni, è stato ricoverato per le ferite riportate dopo uno scambio di colpi di arma da fuoco con gli agenti. La polizia sta conducendo le indagini per capire cosa abbia determinato la sparatoria.