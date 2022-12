Usa sommersi dalla neve, sale ancora bilancio vittime bufera Natale

USA -Continua a salire il bilancio delle vittime dell'enorme bufera di Natale che sta investendo gli Stati Uniti, dove anche oggi continuano le temperature sotto zero, il vento polare e le tormente di neve. L'ondata di maltempo sta interessando praticamente un'area che va dal confine con il Canada fino alla zona di Rio Grande, al confine con il Messico. E le vittime, oltre 50, si registrano in 12 stati: Colorado, Illinois, Kansas, Kentucky, Michigan, Missouri, Nebraska, New York, Ohio, Oklahoma, Tennessee e Wisconsin.



Una delle zone maggiormente colpite è l'area di Buffalo, nel nord ovest dello stato di New York, dove si contano 29 morti. Secondo quanto riporta il New York Times, migliaia di persone sono ancora senza elettricità. La governatrice dello stato di New York, Kathy Hochul, ha dichiarato che la parte nordoccidentale dello stato è diventata una sorta di "zona di guerra" con le strade bloccate dai veicoli di soccorso e i primi incidenti di razzie nei negozi. Inoltre la tempesta di neve di proporzioni storiche ha provocato interruzioni all'elettricità con almeno 15 persone rimaste senza energia ha detto ancora Hochul.



Dopo le migliaia di cancellazioni nei giorni scorsi, anche oggi si parla di 1200 voli cancellati e di ritardi per altri 500. Mentre il National Weather Service ricorda che le "condizioni pericolose per i viaggi" continueranno anche nei prossimi giorni, con la situazione che dovrebbe migliorare intorno a Capodanno. Secondo il Servizio meteorologico nazionale degli Stati Uniti circa il 60 per cento della popolazione statunitense è stato toccato della tempesta di neve. La tempesta ha intrappolato migliaia di persone all'interno delle loro case a causa dell'accumulo di neve. Ad aggravare la situazione le diffuse interruzioni di corrente ad abitazioni e aziende che hanno lasciato centinaia di migliaia di persone senza energia elettrica la mattina di Natale.