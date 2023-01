Usa, in prime 3 settimane anno 38 sparatorie di massa

USA - Con la sparatoria ad Half Moon Bay, la seconda strage di massa in California nelle ultime 48 ore, salgono a 38 le sparatorie di massa registrate negli Stati Uniti nelle prime 3 settimane dell'anno. Lo riporta la Cnn, citando i dati del Gun Violence Archive, e ricordando uno studio pubblicato lo scorso dicembre dall'American Academy of Pediatrics le armi da fuoco sono la causa principale di morte per i giovani sotto i 24 anni.

Un uomo armato ha ucciso 7 persone prima di essere arrestato in California, ieri, appena due giorni dopo che una sparatoria ha provocato la morte di 11 persone in una sala da ballo. Gli ultimi attacchi si sono verificati in due località separate nella città costiera di Half Moon Bay, a circa 50 km a sud di San Francisco.