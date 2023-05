Usa, firmata legge che vieta ai cinesi di comprare terra in Florida

USA - "La Florida sta adottando misure per schierarsi contro la più grande minaccia geopolitica degli Stati Uniti: il Partito comunista cinese". Lo ha dichiarato Ron DeSantis firmando una serie di leggi in chiave anti-cinese, tra le quali quella tesa a impedirgli di acquistare vaste porzioni di terreno in Florida.

"Sono orgoglioso di firmare questa legge che ferma l'acquisto dei nostri terreni agricoli e terreni vicini a basi militare e infrastrutture critiche", ha aggiunto il governatore repubblicano che ancora una volta sembra usare le leggi varate in Florida per presentare il programma politico con cui intende correre per la Casa Bianca, anche se non ha ancora formalizzato la candidatura. Le altri leggi firmate sono tese a "impedire che dati digitali siano conservati in Cina - ha detto ancora DeSantis - e fermare l'influenza del partito comunista cinese sul nostro intero sistema educativo. Stiamo rispettando il nostro impegno - ha concluso - di respingere la Cina comunista". La legge sull'acquisto dei terreni permetterà ai cittadini cinesi con visto non turistico di acquistare porzioni di terreno inferiori ai due acri e ad almeno 8 chilometri di distanza dalle installazioni militari.