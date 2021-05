Usa, dopo polemiche Biden porta a 62.500 tetto rifugiati

USA - L'amministrazione Biden aumenta il tetto per i rifugiati portandolo per quest'anno a 62.500, dopo le critiche ricevute per aver mantenuto in vigore il limite inferiore dell'era Trump.

Il presidente, in una dichiarazione, ha affermato che il nuovo limite "cancella il numero storicamente basso fissato dalla precedente amministrazione", aggiungendo che il tetto massimo di Trump "non rifletteva i valori dell'America come nazione che accoglie e sostiene i rifugiati".

In un discorso trasmesso su Twitter, Biden ha parlato anche del coronavirus. Negli Usa ci sarà un ritorno alla normalità "entro la fine dell'estate" ha previsto il presidente americano.

"Penso che entro la fine dell'estate, saremo in una posizione molto diversa rispetto a quella in cui siamo ora" ha detto Biden quando gli è stato chiesto di prevedere una tempistica per un ritorno alla normalità e citando il lavoro della sua amministrazione per aumentare la produzione di vaccini anche a favore di altri Paesi. Ma solo "una volta che ci prenderemo cura di tutti gli americani", ha precisato Biden.