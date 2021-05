Usa chat d'incontri sessuali per rapinare 50enne, arrestato

VERONA - Un 29enne è stato arrestato dalla Squadra mobile di Verona con l'accusa di rapina.



Il giovane aveva conosciuto in un sito d'incontri un professionista veronese 50enne che gli aveva dato appuntamento a casa sua per un incontro finalizzato a un rapporto sessuale.



In realtà si trattava di un escamotage e il 29enne, una volta arrivato nell'abitazione del professionista, brandendo una bottiglia e un coltello lo ha minacciato facendosi consegnare 250 euro, un orologio, uno zainetto, un borsello Gucci, due telefoni cellulari e un pc portatile.



La vittima nonostante le minacce ha denunciato tutto alla Polizia e la Squadra mobile scaligera sulla chat di incontri è riuscita a risalire ai dati utili all'acquisizione del numero di telefono utilizzato dal malvivente, che aveva precedenti per rapina e da era tempo residente a Verona.



Il giovane è stato dagli agenti della Sezione Rapine della Squadra Mobile che hanno eseguito un'ordinanza in carcere, emessa nei suoi confronti dal giudice Paola Vacca su richiesta del pubblico ministero Mauro Tenaglia che ha coordinato le indagini.