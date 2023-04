Usa il cellulare della madre, bimba di 5 anni compra 3mila dollari di giocattoli

USA - "Avevo ricevuto una notifica di spedizione da Amazon che diceva 'Congratulazioni, il tuoi ordini sono stati spediti' e, visto che non avevo ordinato nulla, ho pensato a una frode". Con queste parole Jessica Nunes di Westport in Massachusetts ha raccontato a 'Good Morning America' di aver scoperto che sua figlia Lila di soli 5 anni aveva comprato decine di giocattoli con il suo account Amazon, tra cui anche una mini-jeep elettrica, per un totale di circa 3mila dollari, pari a oltre 2.700 euro.

Poco dopo la 26enne si è ricordata di aver permesso a sua figlia di usare il suo cellulare. "Stavo guidando e lei mi ha chiesto di poter giocare con una mia App sul cellulare e le ho detto di 'sì'. Non sapevo fosse finita su Amazon", racconta Nunes, aggiungendo che per fortuna è riuscita ad annullare in tempo tutti gli acquisti.