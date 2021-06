Usa, blog di Trump chiude dopo meno di un mese

USA - Chiude dopo meno di un mese il blog dell'ex presidente Donald Trump.

Jason Miller, dello staff di Trump, ha detto alla Cnbc che la pagina "non tornerà" e lo ha confermato anche alla Cnn, spiegando che si trattava solo di uno strumento ulteriore rispetto a "sforzi più ampi che abbiamo e su cui stiamo lavorando", ha detto Miller.

Il blog, chiamato "From the Desk of Donald J. Trump", è stato lanciato il 4 maggio ed è arrivato mesi dopo che l'ex presidente era stato bandito da Facebook e Twitter.