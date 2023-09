Usa, Biden rischia l’impeachment. McCarthy: “La presidenza non è in vendita”

Lo speaker repubblicano della Camera, Kevin McCarthy, ha annunciato che la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti aprirà un’indagine di impeachment contro il presidente Joe Biden, in relazione alle presunte complicità con gli affari esteri del figlio Hunter. “Non prendo questa decisione alla leggera" e "questi fatti dovrebbero preoccupare tutti gli americani”, ha dichiarato.

L’inchiesta si concentrerà sulla possibilità che Biden abbia beneficiato dagli accordi d’affari stretti dal figlio Hunter, ma fra le accuse evocate ci sono anche l’abuso di potere, l’ostruzione della giustizia e la corruzione. Per aprire l’indagine sono necessari 218 voti, ma pare che al momento lo speaker non possa raggiungere il quorum perché alcuni repubblicani sono scettici, e McCarthy non può permettersi di perdere più di cinque voti.

Intanto la Casa Bianca ha definito la richiesta di messa in stato d’accusa “estremismo politico” e uno dei suoi portavoce, Ian Sams, ha sottolineato: “I repubblicani della Camera hanno indagato il presidente per nove mesi e non hanno trovato alcuna prova di illeciti. E lo hanno detto gli stessi esponenti del partito”.