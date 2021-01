Usa, Biden è presidente

USA - Joe Biden è il nuovo presidente degli Stati Uniti. Il Congresso di Washington ha certificato la vittoria del democratico con 306 voti elettorali a fronte di 232 a favore di Donald Trump.



"L'annuncio riguardante il risultato del voto da parte del presidente del Senato deve essere considerato sufficiente come proclamazione del presidente e della vicepresidente degli Stati Uniti, con mandato a partire dal 20 gennaio 2021", ha dichiarato il vicepresidente americano Mike Pence. "Ora toniamo al lavoro", ha concluso.



"Anche se sono totalmente in disaccordo con i risultati delle elezioni, e i fatti mi danno ragione, ci sarà comunque una transizione ordinata il 20 gennaio". Lo afferma il presidente Usa Donald Trump in una dichiarazione riportata dalla Cnn dopo che il Congresso ha certificato la vittoria di Joe Biden.



"Ho sempre detto che porteremo avanti la nostra lotta per garantire il conteggio dei soli voti legittimi - aggiunge - Mentre tutto questo rappresenta la fine del più grande primo mandato nella storia presidenziale, è solo l'inizio della nostra lotta per rendere di nuovo grande l'America".