USA: banca deposita accidentalmente 50 miliardi di dollari sul conto di una coppia

USA - La scoperta è stata fatta dalla donna che ha chiamato immediatamente il marito dicendogli di controllare il conto in banca; così la coppia ha scoperto che sul loro account era apparsa improvvisamente una somma di 50 miliardi di dollari, circa 42 miliardi di euro, facendoli diventare tra le venticinque persone più ricche al mondo.



La coppia ha immediatamente chiamato la propria banca, l'americana Chase Bank, per segnalare il problema, ma i soldi sono rimasti sul loro conto fino al martedì successivo, rendendo James e sua moglie miliardari per quattro giorni.



"Sono rimasto molto sorpreso di vedere questo importo nel nostro conto e mi sono chiesto se conoscessi uno zio ricco da qualche parte che avrebbe potuto lasciarci un'eredità", ha detto Darren James alla CNN “Sapevamo che non erano soldi nostri. Non ce li siamo guadagnati e non potevamo spenderli. Sarebbe stato un furto” ha continuato James, che in passato ha lavorato nelle forze dell'ordine.



“Stiamo ancora cercando di capire cosa sia successo esattamente, perché e come, ma sappiamo che non siamo gli unici ad averlo successo. La banca non ci ha nemmeno chiamato. Non abbiamo avuto spiegazioni" ha aggiunto.



Chase Bank ha successivamente confermato che si è trattato di un errore dovuto ad un intoppo tecnico di qualche settimana prima, che ha creato problemi su un numero limitato di conti bancari; la questione è stata poi risolta rapidamente e il conto riportato al numero di zeri iniziale.