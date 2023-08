Usa, approvati i primi aiuti militari a Taiwan dal valore di 80 milioni di dollari

L’amministrazione Biden ha approvato il finanziamento per il primo trasferimento di aiuti militari statunitensi a Taiwan, nell’ambito del “Foreign Military Financing (Fmf), programma di assistenza destinato a governi stranieri.

Il Dipartimento di Stato ha informato ieri il Congresso sul pacchetto dal valore di 80 milioni di dollari, notizia che suciterà tensioni con la Cina, che considera l’isola una “provincia ribelle” da “riunificare”. Come ha confermato alla Cnn un portavoce del dipartimento di Stato, gli Stati Uniti riconoscono ufficialmente solo la Cina, ma ai sensi del Taiwan Relations Act, mettono a disposizione dell’isola indipendente armi per la sua autodifesa, in quanto gli Usa “hanno un interesse costante alla pace e alla sicurezza nello Stretto di Taiwan, cruciale per la sicurezza e la prosperità a livello regionale e globale”.

Il documento del Dipartimento visionato dalla Cnn afferma che “L’Fmf verrà utilizzato per rafforzare le capacità di autodifesa di Taiwan attraverso una capacità di difesa combinata e una consapevolezza maggiore del dominio marittimo e della capacità di sicurezza marittima”.

Il via libera del Congresso è dato per scontato.