Usa, afroamericano ucciso da agenti in reparto psichiatrico: diffuso il video

USA - E' stato diffuso oggi dai procuratori della Virginia il video che mostra la catena degli eventi che ha portato alla morte di Irvo Otieno, afroamericano deceduto il 6 marzo scorso nel reparto psichiatrico del Central State Hospital. Il video, che era stato per primo pubblicato dal Washington Post, mostra l'uomo ammanettato portato in una stanza da diverse agenti e anche staff dell'ospedale. Otieno viene tenuto con la forza a terra per oltre 11 minuti fino a quando non appare più muoversi.

Sette agenti e tre addetti ospedalieri sono stati incriminati per omicidio di secondo grado, con la procuratrice Cabell Baskerville che li accusati di aver "soffocato" il 28enne che era stato trasferito dalla prigione della contea, dove aveva già subito violenze, all'ospedale. La procuratrice ha anche contestato la ricostruzione della polizia, secondo la quale l'uomo sarebbe stato aggressivo durante l'ammissione in ospedale. Ed ha sottolineato che il video mostra che Otieno "non era agitato o aggressivo" ma stressato e impaurito.