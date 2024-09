US Open, Sara Errani e Andrea Vavassori trionfano in doppio misto

STATI UNITI - Sara Errani e Andrea Vavassori vincono il torneo di doppio misto agli US Open. La coppia azzurra, testa di serie numero 3 a New York, in finale ha battuto gli statunitensi Taylor Townsend e Donald Young per 7-6 (7-0), 7-5 in 1h27. Per la prima volta una coppia italiana vince un titolo Slam nel doppio misto.