Urto con una nave cargo, crolla il ponte: una ventina i dispersi - VIDEO

BALTIMORA (STATI UNITI) - Il ponte Francis Scott Key di Baltimora, nello Stato americano del Maryland, è crollato nella notte in seguito all'urto con una nave cargo battente bandiera di Singapore.

In salvo due persone, una ventina i dispersi. L'urto è avvenuto intorno all'1:30 del mattino (le 6:30 in Italia).



La portacontainer aveva "perso propulsione" mentre lasciava il porto e aveva avvertito le autorità che stava perdendo il controllo. Lo riporta la Abc citando la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. "La nave aveva informato il ministero dei Trasporti del Maryland di aver perso il controllo e che una collisione col ponte era possibile", afferma la rete tv.



Le squadre di soccorso hanno stabilito che ci sono veicoli nel fiume Patapsco, ma non è ancora chiaro quanti siano: lo ha detto in una conferenza stampa il capo dei vigili del fuoco della città, James Wallace, come riporta la Cnn. "Il nostro sonar ha rilevato la presenza di veicoli sommersi", ha affermato Wallace: "Non li abbiamo ancora contati". In precedenza i media statunitensi avevano parlato di almeno sette veicoli precipitati nel fiume.

Il ministro dei Trasporti dello Stato del Maryland ha confermato che al momento del crollo c'era un gruppo di operai sulla struttura senza precisarne il numero. Gli operai, ha aggiunto, stavano effettuando riparazioni al manto stradale quando il mercantile Dali ha urtato un pilone provocando il crollo del ponte. Sul ponte si trovavano anche alcuni automezzi, tra questi apparentemente anche un Tir, che sono precipitati in acqua e che sarebbero stati individuati dai sonar dei vigili del fuoco.

"Questa è una tragedia inconcepibile... i nostri pensieri vanno alle persone coinvolte": lo ha detto il sindaco di Baltimora, Brendon Scott, commentando in una conferenza stampa il crollo del ponte.

VIDEO | Il momento in cui il ponte Francis Scott Key di Baltimora crolla in seguito all'urto con una nave cargo. Le campate della struttura sul fiume Patapsco precipitano in pochi secondi.

