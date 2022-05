Urto con l’auto, bambina di sei anni cade a terra: soccorsa con l’elicottero

VENEZIA - Toccata da un’auto, finisce pesantemente a terra: bimba di sei anni finisce all’ospedale.



L’episodio è accaduto verso le 17.30, in via delle Mimose a Eraclea Mare, in provincia di Venezia. Al vaglio dei Carabinieri di San Donà la dinamica dell’episodio. Pare che la bambina, al momento dell’urto, si trovasse sopra il marciapiede.

Soccorsa dai sanitari del 118, la bambina è stata trasportata all’ospedale dell’Angelo a Mestre con l’elicottero. Non sarebbe grave.