Urlava 'non lo faccio piu'', poi il massacro in ascensore

VENEZIA - Sono passate piu' di 24 ore dall'omicidio di Lorenzo Nardelli, massacrato di botte in un ascensore a Mestre, ma i dubbi sul perche' i due cugini Radu e Marin Rasu si siano accaniti a mani nude su di lui restano. La pista della reazione ad un tentato furto, indicata dagli indagati, non convince magistrati e investigatori. Ma un'altra pista, che possa reggere, al momento non c'e'. Cosi' si cerca di dipanare la matassa partendo dall'analisi dei cellulari dei tre protagonisti della vicenda: Nardelli, la vittima, 32anni, un passato da bagnino e altri lavoretti, e i due cugini muratori moldavi, finiti in carcere per omicidio volontario. Ma i primi riscontri forniti dal pm titolare dell'inchiesta, Stefano Buccini, farebbr pensare che effettivamente i tre non si conoscessero, e non avessero avuto contatti precedenti la rissa.

Tuttavia ci sono anche le testimonianze degli inquilini del palazzo al civico 9 di via Rampa Cavalcavia, dove vivevano i Rasu, che, prima delle fasi piu' cruente della lotta, avrebbero sentito una persona gridare 'Ho sbagliato, non lo faccio piu''. Parole pronunciate in italiano, che fanno pensare a Nardelli; perche' i due cugini moldavi hanno difficolta' con la nostra lingua. E infatti, confermano fonti accreditate, la difficile ricostruzione del fatto di sangue e' dovuta anche alla frammentarieta' del racconto dei due arrestati, interrogati separatamente e tenuti in luoghi diversi in carcere. Tra le versioni di Radu e quella di Marin vi sarebbe qualche discrepanza, forse dovuta all'alcol assunto quella sera, o allo stato psicofisico dei due trentenni nelle ore in cui hanno rilasciato le prime dichiarazioni al pm. Le grida, nel trambusto ascoltato dai vicini dell'appartamento in cui e' iniziata la rissa, alcuni inquilini del palazzo hanno riferito di aver sentito qualcuno urlare 'dammi le chiavi...'. Tessere di un puzzle difficile ancora da mettere insieme. Qualche elemento in piu' potrebbe arrivare domani, quando in carcere a Venezia si terra' l'interrogatorio di garanzia dei due indagati, davanti al Gip Alberto Scaramuzza. I cugini Rasu sono difesi dall'avvocato, Jacopo Trevisan. Il pm Buccini ha intanto incaricato l'anatomopatologa Cristina Mazzarollo per l'esame autoptico.

Sarebbe intanto tato delineato il 'film' della rissa scoppiata mercoledi' notte al terzo piano del condominio di Mestre. La lite e' scoppiata nell'appartamento dei due moldavi, per poi concludersi, nella fase piu' cruenta, nella cabina dell'ascensore del condominio, dove sono stati trovati i due muratori, insanguinati, e il corpo del 32enne con una ampia ferita sul cranio. Mentre Nardelli tentata di sottrarsi alla furia dei Rasu, raggiungendo l'elevatore, qualcuno l'avrebbe sentito gridare 'aiuto' piu' volte. Resta in ogni caso da accertare il movente, scoprendo cosa ci facesse Nardelli in casa dei due cugini. E inoltre, anche se la pista del tentato furto trovasse credito, perche' il giovane si e' intrufolato in un appartamento al terzo piano, abitato, che dava una via di fuga piu' difficile, rispetto agli alloggi ai piani inferiori, molti dei quali abitati da persone anziane.