Uragano Ida, 23 morti nel New Jersey

USA - La devastante tempesta nel nord-est degli Stati Uniti provocata dall'uragano Ida ha causato la morte di più di 20 persone nel solo stato del New Jersey. "Sono rattristato nel riferire che, al momento, almeno 23 abitanti del New Jersey hanno perso la vita a causa di questa tempesta", ha scritto su Twitter il governatore del New Jersey Phil Murphy.

"La maggior parte di queste morti sono state persone rimaste intrappolate nei loro veicoli, sommersi dall'acqua. Preghiamo con i loro familiari", ha aggiunto Murphy. Intanto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, oggi si recherà a New Orleans, in Louisiana, per valutare i danni provocati dall'uragano. Lo ha riferito in una nota la Casa Bianca precisando che Biden incontrerà le autorità locali e dello Stato e le comunità più colpite