Uragano Ian, Biden: "Il più letale in Florida, rischio reale per la vita"

USA - C'è ''un rischio reale per la vita'' a causa dell'uragano Ian che si è abbattuto sulla Florida. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden parlando dalla sede della Federal Emergency Management Agency (Fema), che ha il compito di assistere gli Stati e gli individui in tempi di crisi.

"Non uscite di casa", ha proseguito Biden rivolgendosi ai cittadini in Florida, spiegando che "il governo federale farà tutto il possibile per rispondere alle necessità della popolazione colpita dall'uragano". "Questo potrebbe essere l'uragano più letale nella storia della Florida", ha spiegato il presidente che ha quindi annunciato che si recherà nello Stato "non appena le condizioni lo permetteranno".