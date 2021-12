Uovo con embrione di dinosauro, la scoperta

MONDO - Un uovo con un embrione di dinosauro perfettamente conservato. E' la scoperta eccezionale compiuta nel sud della Cina. Secondo quanto riporta il Guardian il fossile è stato rinvenuto a Ganzhou e apparteneva a un dinosauro teropode sdentato, o oviraptorosauro, che i ricercatori hanno soprannominato 'Baby Yingliang'. Si tratta di un dinosauro simile a un uccello, l'embrione misura circa 27 centimetri di lunghezza dalla testa alla coda e giace all'interno di un uovo lungo 17 centimetri al Museo di Storia Naturale di Yingliang Stone.

I ricercatori ritengono che la creatura risalga ad un periodo compreso tra i 72 e i 66 milioni di anni e, probabilmente, sia stata preservata da una frana di fango che ha seppellito l'uovo. Sarebbe cresciuto fino a due o tre metri se fosse diventato adulto e, probabilmente, si sarebbe nutrito di piante. "Questo embrione di dinosauro all'interno del suo uovo è uno dei fossili più belli che abbia mai visto", ha detto al Guardian il professor Steve Brusatte dell'Università di Edimburgo, parte del team di ricerca.

"Questo piccolo dinosauro prenatale sembra proprio un uccellino rannicchiato nel suo uovo, il che è un'ulteriore prova che molte caratteristiche degli uccelli di oggi si sono evolute per la prima volta nei loro antenati dinosauri". Il team spera di studiare Baby Yingliang in modo più dettagliato utilizzando tecniche di scansione avanzate per visualizzare l'intero scheletro, comprese le ossa del cranio, perché parte del corpo è ancora ricoperta di roccia.