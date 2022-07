Uomo trovato morto in garage, segni di percosse sul corpo

GORIZIA - Un uomo di circa 40 anni, di Gorizia, è stato trovato privo di vita nel garage della propria abitazione.

Sul corpo gli agenti della Questura di Gorizia hanno trovato notevoli segni di percosse e ferite dovute a un corpo contundente appuntito.



Il ritrovamento è avvenuto in tarda serata e, secondo quanto si apprende, la vittima avrebbe agonizzato per un certo periodo di tempo prima di morire. La vittima era tossicodipendente ma non aveva mai avuto legami con la criminalità.