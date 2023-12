Uomo scomparso un anno e mezzo fa, trovati resti umani

VERONA - I vigili del fuoco di Verona sono stati impegnati, in località Giazza nel comune di Selva di Progno, per il ritrovamento e recupero di effetti personali e resti umani presumibilmente di un uomo di cui si erano perse le tracce un anno e e mezzo fa. Dai primi riscontri si tratterebbe di Carmelo Busti, 68enne di Cellore d'Illasi, nel quale si erano perse le tracce il 29 giugno dello scorso anno a Malga San Giorgio, sempre in Lessinia, dove era stata trovata l'auto dell'uomo. L'allarme era scattato nella giornata di ieri, 29 dicembre, dopo che in zona erano stati rinvenuti uno zaino e un telefono.

Attraverso il lavoro del nucleo Sapr (sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) dei vigili del fuoco, è stata sorvolata con i droni un'ampia area, individuando in un canalone poco sopra l'abitato di Giazza altri effetti personali. Essendo il luogo impervio e difficilmente raggiungibile da terra si è reso necessario fare intervenire il nucleo l'elicotteri "Drago 154" che giunto sul posto ha calato due operatori per effettuare il recupero dei resti.