Uomo infettato dal virus dell’influenza aviaria in Inghilterra

INGHILTERRA - Un uomo che vive a sud-ovest dell’Inghilterra è stato infettato dal virus dell’influenza aviaria. E’ un caso raro e, come ha riferito la NHS, agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito, non rappresenta un rischio per la popolazione. Le persone che sono state a contatto con l’infetto sono state contattate e nessuna di loro sta male. L’uomo ha preso l’influenza aviaria dopo un contatto lungo e prolungato con dei polli malati in un allevamento intensivo.

Il contagio da uomo a uomo è rarissimo. Il problema però è negli allevamenti di polli del Regno Unito, dove negli ultimi mesi sono stati abbattuti oltre 500.000 volatili, oltre che begli allevamenti della Francia e di altre regioni dell’Europa centrale e orientale.

