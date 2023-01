Uomo ferito alla schiena da un proiettile, indagini in corso

TRIESTE - Un uomo è rimasto gravemente ferito dopo essere stato raggiunto da un colpo da arma da fuoco esploso a Rupinpiccolo di Sgonico, sul Carso triestino. L'uomo, incosciente, è stato soccorso dal personale sanitario e portato in ospedale, in codice rosso, a Cattinara a Trieste lunedì sera. A quanto si apprende, sarebbe stato colpito alle spalle, nella parte alta della schiena. Sul posto le forze dell'ordine per ricostruire l'accaduto. Sarebbe stato un tentativo di rapina a provocare il ferimento dell'uomo sul Carso triestino questa sera. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, l'uomo, cittadino italiano, avrebbe 61 anni e sarebbe stato aggredito nei pressi della sua stessa abitazione da una o più persone. L'uomo è stato raggiunto da un proiettile alla schiena ma non si esclude siano stati sparati più colpi. Il ferito non sarebbe in pericolo di morte. Le indagini sono condotte dalla Polizia.