Uomo agonizzante in strada, ipotesi aggressione o auto pirata

PADOVA - E' ancora avvolta nel mistero la morte, ieri sera a Padova, di un bancario di 55 anni, Fabrizio Copetti, ritrovato agonizzante nella tarda serata di ieri nei pressi di un attraversamento pedonale e morto un paio d'ore dopo il trasporto all'ospedale. Sul volto dell'uomo è stato notato un forte trauma, elemento che farebbe pensare o ad una aggressione o all'investimento da parte di un'auto pirata. Sono stati alcuni automobilisti ad aver notato il corpo steso a terra e a chiamare i soccorsi.

Sul posto per gli accertamenti si è recata la Polizia municipale. Il caso appare come un vero e proprio giallo perchè nel luogo del ritrovamento del bancario non sono stati rinvenuti segni di frenata o frammenti di una possibile auto investitrice. Stamane gli investigatori hanno compiuto un nuovo sopralluogo sul luogo del fatto alla ricerca di elementi utili alle indagini.

Sara l'autopsia, disposta dalla Procura della Repubblica di Padova, a stabilire le cause della morte. Secondo fonti della Procura sono in corso tutti gli accertamenti necessari, sentendo la famiglia e con il medico dell'uomo, per valutare le condizioni di salute del bancario. Attualmente non si riscontrano elementi che possano ricondurre la morte a un'aggressione o a un omicidio.