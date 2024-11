Uomo aggredito e ferito in casa dai ladri

VICENZA - Ladri sorpresi a rubare in camera da letto aggrediscono un componente della famiglia che finisce all'ospedale con ferite al volto e un braccio fratturato. La rapina in villa è andata in scena nel fine settimana in un'abitazione di Ponte di Nanto (Vicenza). I malviventi, secondo le ricostruzioni, si sarebbero introdotti da una finestra mentre i proprietari stavano cenando.

Ad attirare la loro attenzione il che cane dal giardino ha iniziato ad abbaiare insistentemente. I banditi dopo aver picchiato la loro vittima sono fuggiti a bordo di un'auto scura. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.