Uomini armati sparano durante la festa di matrimonio: uccisa la sposa

FRANCIA – Un matrimonio si è trasformato in un incubo a Goult, nel dipartimento francese del Vaucluse. Nella notte tra sabato 21 e domenica 22 giugno, una sparatoria ha sconvolto la celebrazione nuziale di una giovane coppia, causando due vittime – tra cui la sposa – e tre feriti, tra cui un bambino. Secondo quanto riportato da Le Figaro, il dramma si è consumato intorno alle 4:30 del mattino, in un villaggio turistico della Provenza dove si teneva la festa. Gli invitati stavano concludendo la serata quando alcuni uomini incappucciati hanno fatto irruzione, aprendo il fuoco proprio mentre gli sposi stavano lasciando l’evento in automobile.



Durante il caotico tentativo di fuga, uno degli assalitori è stato investito dal veicolo degli sposi ed è morto sul colpo. La sposa, colpita dai proiettili, è deceduta poco dopo, lasciando sgomenti parenti e amici presenti. Tra i feriti risulta anche un bambino di circa dieci anni, le cui condizioni al momento non sono state rese note.



Le autorità francesi, coordinate dalla gendarmeria di Marsiglia, hanno immediatamente avviato una massiccia operazione per rintracciare i responsabili. L’ipotesi prevalente è quella di un regolamento di conti, ma le indagini restano aperte a più scenari. Sul posto sono intervenuti 65 agenti, supportati da un elicottero, due squadre cinofile, il GIGN (Gruppo nazionale di intervento della gendarmeria) e un’unità giudiziaria composta da 30 investigatori, inclusi esperti in identificazione criminale. Sono circa 28 le persone ritenute "coinvolte", ovvero i presenti alla festa al momento della sparatoria. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell’attacco e il movente, mentre la comunità locale resta sconvolta da un atto di violenza tanto inaspettato quanto efferato.