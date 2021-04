UNVS Treviso ricorda il maestro De Carlo, fondatore del Judo Treviso

TREVISO - Si sono svolti ieri i funerali di Berardino De Carlo, in forma privata a Treviso, a tre giorni dalla sua scomparsa, avvenuta lunedì, a 91 anni.



Con lui se ne va un tassello della storia sportiva della città di Treviso, un vero e proprio pioniere, spesso ricordato con riconoscimenti da quella che dalla fine degli anni Cinquanta era diventata la sua città.



Nato in Basilicata, a Potenza, De Carlo aveva ricevuto nel dicembre del 2019 un importante riconoscimento dalla sezione trevigiana dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport.



A Palazzo dei Trecento nel corso di una bellissima serata ricca di importanti presenze del mondo sportivo locale e non, a De Carlo era stato consegnato il premio Dedizione e Passione proprio a sottolineare il suo impegno nel mondo dello Judo a Treviso. Una passione che ha saputo sempre condividere con i suoi doveri di marito e padre e che ha anche tramandato a suo figlio Enzo, dal 2009 presidente della Società Judo Treviso.



De Carlo era approdato a Treviso nel 1958 come sottoufficiale di carriera nell’esercito ma aveva poi deciso di restare fondando l’Associazione sportiva Judo Treviso con altri appassionati che, come lui, avevano sentito parlare di questo stile di lotta nato in Giappone addirittura nel 1882. Riconosciuto da tutti – allievi della sua palestra e non – come Il Maestro, Berardino De Carlo ha visto nascere nel corso della sua lunghissima carriera società e atleti di alto livello rivelatesi negli anni eccellenze nel campo sportivo.



Ripercorrere la sua carriera significa snocciolare i tanti obiettivi centrati: secondo dan nel 1964, terzo nel 1968 e quarto nel 1974 fino al conseguimento del quinto dan, sei anni dopo, nel 1980. La cintura bianco-rossa arriva nel 1987 il settimo dan nel 1998, l’ottavo nel 2008 quando il Maestro ha appena compiuto ottant’anni. Arbitro e dirigente viene insignito dell’onorificenza di Maestro Benemerito e dal 1981 al 1988 ha ricoperto il ruolo di Presidente del Comitato Regionale Veneto Judo.



Nel 1992 riceve la medaglia d’onore al merito sportivo della Federazione e il 2001 è anche l’anno del conferimento da parte del CONI della Stella d’Oro, sempre al merito sportivo, per l’attività svolta in oltre sessant’anni di sport.



Nel 1989 la sua regione natale, la Basilicata gli consegnò un premio che per lui ha sempre avuto un valore speciale: dopo il suo intervenuto di risistemazione nella Federazione locale ricevette come ringraziamento una targa che recitava: “Il judo in Basilicata a un’uomo della Basilicata”. Il Presidente Beniamino Bazzotti ed i Soci della Sezione trevigiana UNVS di cui De Carlo era socio dal 2012 esprimono il proprio cordoglio e la vicinanza ai familiari.