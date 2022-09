Uno Bianca, maltratta la compagna, Occhipinti resta in carcere

PADOVA - Marino Occhipinti resterà in carcere. Lo ha deciso il Tribunale di sorveglianza di Padova dopo che il 57enne, ex killer della Banda della Uno Bianca, condannato all'ergastolo per l'omicidio della guardia giurata Carlo Beccari, aveva presentato reclamo tramite la sua avvocata Milena Micele contro la decisione del Tribunale di revocargli la misura alternativa alla detenzione.

La notizia è riportata dalla stampa locale. Occhipinti, infatti, era uscito dal carcere nel 2018 dopo 24 anni di reclusione.

Da alcuni anni era entrato in regime di semilibertà e durante le attività extra carcerarie aveva conosciuto una donna con cui ha poi avviato una relazione. Nei mesi scorsi, però, la compagna si era rivolta a un centro antiviolenza di Padova e poi lo aveva denunciato per maltrattamenti. Da lì la sospensione della semilibertà, che ha fatto tornare Occhipinti in cella.