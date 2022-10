UniVol apre le iscrizioni 2022/2023

Sono aperte le iscrizioni all’anno accademico 2022/2023 di Università del Volontariato, progetto formativo nato a Milano nel 2012 e attivo nel capoluogo della Marca dal 2014, che nella sola sede trevigiana ha già visto 200 “diplomati” e coinvolto oltre 2.600 tra volontari, studenti e cittadini aspiranti volontari per quasi 1.500 ore. Un percorso di alta formazione, quello promosso da CSV Belluno Treviso insieme a Università Ca’ Foscari Venezia, che rinnova la sua offerta, in collaborazione con le altre sedi di UniVol in Italia, ampliando le attività con lezioni in presenza non solo al Campus di Treviso dell’ateneo veneziano in Riviera Santa Margherita, ma anche nel capoluogo bellunese. C’è tempo fino al 23 ottobre per volontari e cittadini e fino al 30 ottobre per gli studenti universitari che intendano iscriversi al “percorso di studi strutturato”. Restano invece aperte durante tutto l’anno le iscrizioni alle singole lezioni specialistiche di interesse. Tutti i percorsi di studio sono gratuiti, con la possibilità di seguire alcuni appuntamenti in modalità “blended”, sia in presenza sia da remoto, per favorire una partecipazione attiva degli iscritti anche a distanza.

Una proposta formativa, quello dell’Università del Volontariato, che dà forma a saperi, contenuti e metodi, per mettere a frutto le esperienze del presente con innovazione e attenzione alle complessità della società contemporanea e dai suoi mutevoli bisogni, ideali e aspirazioni. Il tutto in una prospettiva multidisciplinare e di rete che abbraccia gli ambiti amministrativo e normativo, economico, della comunicazione, gestionale, progettuale e dell’area socio- sanitaria, che quest’anno si consolida nell’ottica di una maggiore collaborazione con il network nazionale di UniVol. È il caso del modulo formativo dedicato all’acquisizione di competenze sempre più attuali e strategiche, quali quelle riguardanti il tema della sostenibilità, erogato per la prima volta in forma congiunta da tutte la sedi italiane di Università del Volontariato.

“Nella cornice fluida di emergenze diverse e intrecciate, globali e locali, che toccano nel profondo la vita delle nostre comunità – afferma Elisa Corrà, Presidente di CSV Belluno Treviso –, l’impegno essenziale dei portatori di speranza a favore della collettività e del bene comune si arricchisce ogni giorno di inedite complessità. In questo contesto in continuo mutamento, il Centro Servizi per il Volontariato, in collaborazione con Università Ca’ Foscari Venezia, attraverso UniVol offre non solo un luogo di formazione aperto a chi vuole impegnarsi o a chi già da tempo lo fa, ma anche uno spazio di pensiero ed elaborazione sul Terzo Settore e sulle politiche di Welfare. Una proposta – continua Corrà – che si evolve partendo da un presente frammentato che necessita di interventi mirati per rispondere ai bisogni emergenti con strumenti, metodologie, conoscenze e competenze sempre aggiornate. Attrezzi fondamentali e immediatamente trasferibili alle associazioni che consegniamo nelle mani dei partecipanti per costruire insieme un futuro migliore”. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al CSV Belluno Treviso contattando il numero 0422 320191 oppure via email all’indirizzo formazione@csvbltv.it. OT