Università: Verona, alloggio e tasse gratis a studenti esteri

VERONA - Alloggio gratuito e niente contributi di iscrizione per 50 studentesse e studenti internazionali meritevoli, a partire dal prossimo anno accademico, per aumentare l'attrattività dei propri corsi di laurea magistrale internazionali. Lo prevede il piano strategico 2020-2022 dell'Università di Verona, che punta in particolare sull'attrazione di studenti dall'estero e l'incentivazione di corsi di studio internazionali.

Le studentesse e gli studenti internazionali meritevoli potranno alloggiare gratuitamente nelle residenze dell'azienda regionale per il diritto allo studio universitario (Esu) per i due anni del corso magistrale; il costo sarà interamente coperto dall'università. Per ogni anno accademico verranno selezionati fino a 50 studentesse e studenti, 25 dall'Europa e 25 extraeuropei, cui l'ateneo garantirà anche l'esonero dai contributi di iscrizione.

L'università avrà anche un occhio di riguardo per studentesse e studenti non comunitari che provengono da Paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo, ai quali oltre al pagamento dell'alloggio sarà garantito anche un pasto giornaliero in mensa per l'intera durata degli studi. Attualmente, Verona propone nove corsi di laurea magistrale internazionali, interamente erogati in inglese, di cui quattro con la possibilità di conseguire il doppio titolo in prestigiosi atenei europei consorziati.

La raccolta delle candidature di studentesse e studenti di provenienza extra europea terminerà il 30 aprile. A maggio, invece, è prevista la pubblicazione del bando rivolto alle candidate e ai candidati europei. Un webinar di presentazione dei corsi di laurea magistrale internazionali si terrà il 25 marzo prossimo.