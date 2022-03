Università, Brugnaro: "Raddoppiamo gli studenti di Venezia"

VENEZIA - "Il Pnrr dovrà essere realizzato in tempi brevi, con tutta una serie di efficientamenti. Entro il 2026, i cittadini dovranno vedere una città nuova, anche sul fronte universitario".

Così il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, a margine della tappa lagunare di oggi di 'Italia Domani'. Il progetto dell'amministrazione è quello di "raddoppiare gli studenti, sul modello Boston, passata da città industriale a universitaria. Da 28 mila studenti - ha aggiunto - vogliamo arrivare a 50 mila, questa è la nostra idea.

Ne ho parlato prima con il ministro (Messa, ndr) e lo Iuav farà da traino per raggiungere questo obiettivo". Brugnaro ha accennato anche a "un accordo con l'università di Padova, con i vari corsi di laurea, per far sì che il grande sistema universitario metropolitano possa essere raccontato in Europa".