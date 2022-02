Università americana dell'Afghanistan apre a Venezia

VENEZIA - L'Università americana dell'Afghanistan (AUAF) dell'International Institute for Afghanistan Research and Teaching, che aveva sede a Kabul ed è stata chiusa ad agosto 2020, riapre a Venezia nell'isola di San Servolo della Iuv (Interantional University of Venice).

L'Istituto avvierà formalmente le attività con una cerimonia pubblica a San Servolo in programma venerdì 18 febbraio alle ore 11.45 alla presenza, tra gli altri, del Patriarca di Venezia,.Francesco Moraglia, l'Arcivescovo Ortodosso il Metropolita Polykarpos, del Rabbino Capo Rav Daniel Touitou, del presidente della Comunità Islamica Sadmir Aliovski e del rappresentante della Congregazione armena Mechitarista di San Lazzaro.

"Venezia è da sempre una città aperta al mondo - è il commento del Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro -. L'isola di San Servolo attraverso la Venice International University già da tempo ha avviato una collaborazione con una ventina di atenei da tutto il mondo che inviano i loro studenti a studiare qui nella nostra città".