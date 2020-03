Unilever, prodotti igienizzanti gratis in Veneto e Lombardia

Unilever, azienda leader nella produzione di prodotti igienizzanti, ha completato in Veneto e Lombardia la consegna a Protezione civile e ospedali di circa 100.000 pezzi, per ciascuna regione, di prodotti mirati alla salvaguardia del personale in prima linea nel contrasto alla diffusione del Coronavirus.

"In questo momento - spiega Gianfranco Chimirri, h.r. e communication manager di Unilever - ci sembrava il minimo offrire questo supporto gratuito per ospedali, scuole e protezione civile, mettendo a disposizione i prodotti necessari per aiutare personale medico e di protezione civile che opera in prima linea". L'iniziativa, aggiunge Chimirri, è partita da Veneto e Lombardia e a breve sarà estesa a Emilia Romagna e alle regioni del Sud. Il primo giro di consegne è già avvenuto e la distribuzione agli utilizzatori finali potrà essere completata entro venerdì. Si tratta di prodotti igienizzanti per la pulizia generica e di prodotti specifici e speciali per dispositivi clinici e attrezzature mediche. Per Chimirri il "canale ormai è aperto e diventerà quindi continuativo, finché durerà l'emergenza. Siamo a disposizione, a seconda delle necessità, per fornire tutto quanto ci verrà chiesto".