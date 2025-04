Unicomm premia 79 giovani talenti: borse di studio per i figli dei collaboratori

DUEVILLE (VI) – Unicomm, uno dei principali gruppi della Grande Distribuzione italiana, si distingue ancora una volta per il suo impegno verso le famiglie dei collaboratori. Martedì 8 aprile, presso la sede centrale di Dueville, si è svolta la cerimonia di consegna delle borse di studio dedicate ai figli dei dipendenti. Un momento speciale che ha visto protagonisti ben 79 ragazzi premiati per i loro risultati scolastici eccellenti.



L’iniziativa, giunta alla settima edizione, rappresenta un tassello importante nella filosofia aziendale di Unicomm. “Abbiamo deciso di integrare questo appuntamento annuale delle borse di studio – spiegano i titolari del Gruppo, Marcello e Mario Cestaro – facendo diventare parte della cultura aziendale il sostegno alla formazione dei giovani”.



Il progetto non si limita a premiare il merito scolastico: vuole anche valorizzare il sacrificio delle famiglie, riconoscendo l’importanza del ruolo educativo dei genitori. “Investire sui figli dei nostri collaboratori significa non solo supportare la loro crescita personale e professionale, ma anche rafforzare quel legame familiare che è fondamentale per il benessere dell’azienda”, sottolineano i fratelli Cestaro.



Chi sono i premiati?

Le borse di studio sono state assegnate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e ai laureandi triennali, magistrali o a ciclo unico che hanno brillato durante l’anno scolastico/accademico 2023/2024. La cerimonia ha visto la partecipazione dei vertici aziendali, tra cui Giancarlo Paola, direttore commerciale del gruppo, e Giuseppe Curci, direttore delle Risorse Umane.



“Per noi è fondamentale sostenere i giovani nella loro formazione – ha dichiarato Giuseppe Curci – perché crediamo che la crescita personale e professionale sia un valore aggiunto non solo per le famiglie ma anche per l’intera comunità aziendale”.



Con oltre 8.000 collaboratori e una rete di distribuzione che abbraccia sette regioni italiane sotto insegne come A&O, Famila e MEGA, Unicomm dimostra ancora una volta di essere un modello virtuoso nel panorama imprenditoriale italiano.



In un’epoca in cui il rapporto tra lavoro e vita privata è spesso messo alla prova, iniziative come questa rappresentano un segnale positivo. Premiare il merito scolastico e investire nella formazione delle nuove generazioni non è solo un gesto simbolico: è una scelta strategica che guarda al futuro con ottimismo.



Unicomm si conferma un’azienda attenta alle persone e al territorio, capace di coniugare successo economico e responsabilità sociale. Ai 79 giovani premiati va l’augurio di continuare a brillare negli studi e nella vita.