Ungheria, Orban verso il quinto mandato: "Vittoria enorme"

MONDO - Viktor Orban corre spedito verso il quinto mandato come capo del governo in Ungheria, il quarto consecutivo. Con lo spoglio al 43,2%, il vantaggio dell'attuale premier sembra consolidarsi. Come riportano i media locali, Fidesz - il partito di Orban - è al 57,2%, mentre l'alleanza composta da sei partiti di opposizione è ferma al 31,2%. L'estrema destra è al 6,5%.

"E' una vittoria così grande che si vede dalla Luna e di certo da Bruxelles", ha detto Orbam alludendo alle forti tensioni con i vertici dell'Ue. "E' una vittoria del cuore", ha aggiunto, sottolineando che "la sinistra è il peggior investimento di Soros". "Abbiamo mostrato che i valori cristiano-democratici e conservatori non sono il passato, ma il futuro", ha proseguito, sottolineando come in queste elezioni "tutti erano contro di noi".