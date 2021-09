Un'economia civile come strumento di fraternità e bene comune.

Incontro con Monica Billio e, in collegamento streaming, con Leonardo Becchetti. Modera Giorgio Santini

Possono finanza ed economia rendere più felice la vita di una comunità, contribuendo a dare un senso ed un valore al loro operato, oltre a quello monetario, e a riformare il sistema sociale in direzione del bene comune, al di là del profitto? Economia civile e finanza sostenibile sono proprio architrave di una nuova organizzazione, ispiratrice di reciprocità e fiducia, che superino le criticità di questo tempo.

Prenotazione obbligatoria: prenotazioni@combinazionifestival.it o 3454813756 / 3493364301 / 3488680090

In caso di maltempo, l'incontro si terrà a Crocetta del Montello presso la sala polifunzionale di villa Pontello.





Evento in collaborazione con NeXt - Nuova Economia per Tutti.







Leonardo Becchetti insegna Economia politica all’Università Tor Vergata di Roma. Direttore scientifico della Fondazione Achille Grandi, editorialista di Avvenire, autore del blog “La felicità sostenibile” su Repubblica.it, dal 2013 è presidente del comitato tecnico-scientifico di NeXt - Nuova Economia per Tutti e dal 2019 direttore del Festival Nazionale dell’Economia Civile.



Monica Billio è docente di Econometria a Ca’ Foscari, prima donna in Italia a ottenere tale cattedra. Si occupa inoltre dell’interazione tra finanza e sviluppo sostenibile. Consulente e coordinatrice di importanti progetti italiani e internazionali, all’impegno scientifico ha sempre accompagnato quello in ambito sociale e culturale.







Giorgio Santini, laureato in Scienze Politiche, come dirigente sindacale si è occupato di vari settori del mercato del lavoro anche con articoli e saggi. Già Senatore della Repubblica, è Presidente dell’Associazione Veneta per lo Sviluppo Sostenibile.