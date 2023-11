Un'amicizia vera: il cane aspetta il proprietario davanti all'obitorio da 4 mesi

Nella regione indiana del Kerala, un cane è stato ribattezzato l'”Hachiko di Kerala” perché da quattro mesi attende invano il suo proprietario fuori dall'obitorio. Un membro dello staff della struttura ha raccontato all'agenzia di stampa Ani che quattro mesi fa un paziente è arrivato in ospedale accompagnato dal suo fedele compagno a quattro zampe. Poi, purtroppo, l'uomo è deceduto e il cane ha visto con i propri occhi portare via il suo amato amico umano per essere trasferito all'obitorio. Il cane pensa che il suo amico sia ancora lì, motivo per cui non si è mosso da quel luogo per quattro lunghi mesi.

I testimoni riferiscono che il cane ora vive nei dintorni della camera mortuaria, giorno e notte, e viene assistito e curato da tutti. I membri del personale dell'ospedale sottolineano che è un bravo cane, che non dà fastidio a nessuno e che è commovente vedere la sua resistenza.

Foto: screen dal video pubblicato dall’agenzia di stampa Ani