Una vita umile, ma dopo la sua morte emerge un segreto: il testamento è da capogiro

Era il custode di un parco di case mobili di Hinsdale, New Hampshire, e conduceva una vita semplice. Indossava abiti logori e lo si poteva vedere alla guida di un tosaerba o parcheggiato lungo la strada principale, immerso nella lettura di un giornale. La sua abitudine di fare lavori occasionali per gli altri lo manteneva radicato nella comunità, tanto che raramente lasciava la città. Nonostante avesse insegnato educazione stradale agli studenti delle scuole superiori, aveva abbandonato l'uso dell'auto, preferendo la bicicletta e, infine, il tosaerba. La sua casa mobile, spoglia di mobili, senza TV e computer, raccontava una storia di semplicità.

L’uomo è morto all'inizio di quest'anno, ma nascondeva un segreto: era un multimilionario. Ancora più sorprendente è stata la sua decisione di donare l'intera fortuna alla comunità di 4.200 persone di Hinsdale. Nel suo testamento, egli ha destinato 3,8 milioni di dollari alla città per migliorare l'istruzione, la salute, il tempo libero e la cultura. La notizia della sua inaspettata generosità ha lasciato la città attonita. Molti residenti stanno ora discutendo su come utilizzare al meglio questa significativa somma di denaro. Alcune proposte includono l'aggiornamento dell'orologio del municipio, il restauro di edifici storici e persino l'acquisto di una nuova macchina per il conteggio delle schede elettorali in onore dell’uomo, il quale faceva sempre in modo di partecipare alle elezioni.

Il benefattore era un uomo dai molteplici interessi, collezionava centinaia di modellini di auto e treni, riempiendo le sue stanze e una rimessa. Appassionato di storia, la sua collezione di libri spaziava da Henry Ford alla Seconda Guerra Mondiale. Amante della musica, possedeva una vasta collezione di dischi, includendo opere di Handel e Mozart. L’uomo, un tempo responsabile della produzione in un mulino per cereali, aveva studiato pubblicazioni finanziarie e aveva fatto investimenti saggi. La notizia è stata riportata dall’ Associated Press.