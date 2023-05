Una trentina i casi di bancarotta fraudolenta nel 2022 

VICENZA - Nel 2022 nel Vicentino sono stati segnalati all'autorità giudiziaria dalla Guardia di finanza di Vicenza 28 casi di bancarotta fraudolenta, con la conseguente denuncia di 47 soggetti ritenuti responsabili del reato. Distratti oltre 5,5 milioni di euro in beni e valori a danno dei propri creditori (principalmente dipendenti, fornitori ed Erario). Le imprese coinvolte hanno sede in tutto il territorio della provincia berica impegnate nei settori dell'abbigliamento, commercio di orologi e gioielleria, dell'impiantistica, produzione e commercializzazione di prodotti chimici, commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi, nonché nell'alimentare, nel trasporto merci su strada e immobiliare. Le fiamme gialle hanno sequestrato in tutto a carico dei soggetti coinvolti circa 1,5 milioni di euro. (ANSA)