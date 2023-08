Una tomba per animali domestici, proposta di legge in Veneto

VENEZIA - Una proposta di legge regionale per dare in Veneto la "sepoltura rispettosa agli animali di affezione", come avviene in altre regioni e i Paesi europei, è stata presentata dal consigliere del Pd Jonatan Montanariello. Il testo, di cui è primo firmatario, è stato sottoscritto da tutti i consiglieri del Pd. "Credo sia necessario e urgente - ha detto oggi Montanariello - dare una risposta all'esigenza di molti cittadini che chiedono di essere messi nelle condizioni di dare una corretta e dignitosa sepoltura agli animali d'affezione. Una legge che non riguarda solamente gli animalisti in senso stretto, ma coinvolge tutti i cittadini e tutte quelle famiglie che in casa hanno un animale di compagnia".

La legge consta di quattro articoli che, in ottemperanza alle disposizioni europee e di natura sanitaria vigenti, e nel massimo rispetto della normativa cimiteriale, punta a permettere ad associazioni o privati di destinare a cimiteri per animali degli appezzamenti di terreno recintati, consentendo anche al privato di sotterrare la carcassa dell'animale domestico nel terreno di proprietà. In uno degli articoli si prevede anche la possibilità di tumulare le ceneri dell'animale nel loculo del proprietario o nella tomba di famiglia, senza alcun costo o spesa per le casse pubbliche. Secondo il consigliere dem la legge "supera i problemi o le difficoltà che l'ente pubblico potrebbe avere in materia, senza aprire la strada a una deregulation inaccettabile.

Diamo al privato la possibilità di realizzare queste opere, nel rispetto delle norme e delle regole di sicurezza igienico-sanitaria. La questione della sepoltura dignitosa di un proprio animale è sentita in maniera trasversale nella cittadinanza, e la nostra speranza è che attorno a questo progetto di legge si possa realizzare una condivisione più che auspicabile tra tutte le forze politiche, superando ogni divisione, per dare una risposta concreta e chiara ad una esigenza diffusa nella cittadinanza", ha concluso.