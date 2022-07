Una pizza al mese come clausola di matrimonio

MONDO - ''Una pizza al mese''. Questa la clausola che campeggia in cima alla lista del contratto di matrimonio firmato da una coppia indiana. Un testo elaborato dagli amici della coppia, quindi non strettamente vincolante, ma che da quando è stato caricato su Instagram il 22 giugno è stato visto oltre 45 milioni di volte. Si tratta di un video di 16 secondi che ritrae gli sposi firmare il contratto e che è stato condiviso il giorno dopo le nozze.



La clausola inserita nel contratto pensa soprattutto a soddisfare i desideri della sposa, la 24enne Shanti Prasad, definita dagli amici "una maniaca della pizza". Ha sposato il suo fidanzato del college Mintu Rai, 25 anni, durante una cerimonia tradizionale a Guwahati, nello stato nord-orientale dell'Assam. I due si sono conosciuti cinque anni fa proprio al college. Prima diventando amici e poi, nel febbraio 2018, uscendo per il loro primo appuntamento da fidanzati. E secondo gli amici l'amore di lei per la pizza è secondo solo a quello per il neo marito.



''Abbiamo bigiato la nostra ultima lezione e siamo andati in una pizzeria vicino alla scuola. Sapevo di doverla portare in pizzeria perché parlava sempre di pizza'', ha detto Mintu citato dalla Bbc. ''Mi piacciono molto le pizze. Se potessi direi sempre, andiamo a mangiare la pizza'', ammette la neo sposa. Certo, dopo un po', Mintu che "ama anche le pizze, ma non le può mangiare tutti i giorni" ha iniziato a lamentarsi. "Mi chiedeva quanta pizza mangerai? Prendiamo qualcos'altro", racconta Shanti. La coppia dice di non aver mai litigato per il cibo, "almeno non per davvero" dice Mintu, ma Shanti dice "si lamentava sempre con gli amici, diceva che si irritava ogni volta che doveva mangiare una pizza e questo era diventato oggetto di battute tra tutti i nostri amici".



"Il suo amore per la pizza è secondo solo a quello per Mintu. Secondo me pensa alla pizza nel tempo libero e anche nel sonno", ha detto alla Bbc Raghav Thakur, amico e compagno di classe della coppia. Quello che ha messo a punto il contratto di matrimonio a sorpresa. "Da quando ci siamo incontrati al college nel 2017, abbiamo trascorso tanto tempo insieme e siamo diventati molto vicini. Abbiamo visto la loro storia d'amore sbocciare e volevamo fare qualcosa di unico, qualcosa di memorabile per loro quando si sono sposati", ha detto alla Bbc.